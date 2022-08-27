МИД Турции предложил Франции признать последствия своего колониального прошлого
Представитель турецкой дипломатии Танжу Бильгич заявил, что Франция, вместо того, чтобы укорять других, должна разобраться со своим колониальным прошлым и его последствиями.
Ранее в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Турции, России и Китае сформировались неоколониальные структуры и проявляются империалистические планы.
«Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну», – заявил представитель МИД Турции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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