Младшая Симпсон делает первые шаги в модельном бизнесе и уже выглядит неотразимо

На днях американская певица и актриса Эшли Симпсон обупликовала в инстаграмме снимок своей юной дочери. Малышка Джаггер сноу приняла участие в рекламной камании люксового бренда Fear of God.

В свои семь лет девочка выглядит просто великолепна - стильная и уверенная в себе, она с легкостью позирует перед камерой.

Уже можно предположить, что Джаггер Симпсон пойдет по стопам своей знаменитой матери и будет ее достойным продолжением.

Под очаровательным фото новоиспеченной звезды модельного бизнеса на странице Эшли Симпсон можно увидеть много комментариев, передающих восхищение юной красоткой.

Эшли Симпсон - мама троих детей, сын Бронкс (13 лет) от первого мужа Пита Венца, дочь Джаггер (7 лет) и совсем маленький Зигги Блу - дети от второго брака с Эваном Россом.

Эшли и Эван очень ценят домашний уют и маленькие семейные радости. Звездная пара использует любую возможность, чтобы проводить время с детьми, стараются всегда и везде брать их с собой: