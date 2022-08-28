Младшая Симпсон делает первые шаги в модельном бизнесе и уже выглядит неотразимо
На днях американская певица и актриса Эшли Симпсон обупликовала в инстаграмме снимок своей юной дочери. Малышка Джаггер сноу приняла участие в рекламной камании люксового бренда Fear of God.
В свои семь лет девочка выглядит просто великолепна - стильная и уверенная в себе, она с легкостью позирует перед камерой.
Уже можно предположить, что Джаггер Симпсон пойдет по стопам своей знаменитой матери и будет ее достойным продолжением.
Под очаровательным фото новоиспеченной звезды модельного бизнеса на странице Эшли Симпсон можно увидеть много комментариев, передающих восхищение юной красоткой.
Эшли Симпсон - мама троих детей, сын Бронкс (13 лет) от первого мужа Пита Венца, дочь Джаггер (7 лет) и совсем маленький Зигги Блу - дети от второго брака с Эваном Россом.
Эшли и Эван очень ценят домашний уют и маленькие семейные радости. Звездная пара использует любую возможность, чтобы проводить время с детьми, стараются всегда и везде брать их с собой:
“Даже в то время, когда работаем, мы ищем моменты, чтобы вырваться и отправиться в путешествие с семьей. Мы берем [детей] с собой ”
Опубликовано: Храмова Оксана
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