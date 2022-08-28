Греческие С-300 навели на истребители F-16 ВВС Турции
Греческие С-300 приведены в боевую готовность в связи с барражированием турецких ВВС над Эгейским и Средиземным морями.
CNN Türk, ссылаясь на источник в Министерстве национальной обороны Турции, сообщил о том, что турецкие ВВС столкнулись с преследованием комплексами ПВО Греции при патрулировании в Эгейском море.
Подробности инцидента не сообщаются, но турецкая сторона называет его «враждебным».
F-16 ВВС Турции, по сообщению источника, благополучно вернулись на базы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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