Два военных корабля США проходят через Тайваньский пролив

Этот проход «демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», говорится в заявлении ВМС США.

Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив, сообщили ВМС США в воскресенье, впервые после беспрецедентных маневров Китая вблизи острова. Этот рейд «демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», уточняется в пресс-релизе ВМС США.

Напряженность в Тайваньском проливе достигла самого высокого уровня за последние годы после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. в начале августа на самоуправляющийся остров. В ответ Китай провел беспрецедентные наземные и морские военные маневры.

«Обычный» транзит

Седьмой флот США заявил, что два ракетных крейсера типа «Тикондерога» — USS Antietam и USS Chancellorsville — совершили обычный переход в водах, где действует свобода навигации и пролета в соответствии с международными стандартами.