Два военных корабля США проходят через Тайваньский пролив
Этот проход «демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», говорится в заявлении ВМС США.
Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив, сообщили ВМС США в воскресенье, впервые после беспрецедентных маневров Китая вблизи острова. Этот рейд «демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», уточняется в пресс-релизе ВМС США.
Напряженность в Тайваньском проливе достигла самого высокого уровня за последние годы после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. в начале августа на самоуправляющийся остров. В ответ Китай провел беспрецедентные наземные и морские военные маневры.
«Обычный» транзит
Седьмой флот США заявил, что два ракетных крейсера типа «Тикондерога» — USS Antietam и USS Chancellorsville — совершили обычный переход в водах, где действует свобода навигации и пролета в соответствии с международными стандартами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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