Во Франции состоялась свадьба модельера Симона Порта Жакмюса и бизнесмена Марко Маэстри

Они официально вступили в брак еще год назад, однако торжество в связи с этим устроили только сейчас.

Пышную свадьбу устроили 27 августа в Париже Симон Порт Жакмюс и его возлюбленный Марко Маэстри.

Пара официально состоит в браке с июня прошлого года, однако торжества по этому поводу они устроили только сейчас.

Мероприятие украсили собой такие звездные гости как модель Тина Кунаки, дизайнер Амина Муадди, которую сопроводил французский комик Фари Лопеса, певица Дуа Липа и другие.

Но главной звездой церемонии оказалась бабушка Симона - Лилин, которая сопроводила внука к алтарю.

Французский модельер с совладельцем парижского диджитал-агентства Yoann and Marco в отношениях уже около четырех лет лет.

Жакмюс не скрывает, что он гей, и в соцсетях регулярно публикует фото с супругом, по этой причине ему периодически приходится отбиваться от хейтеров.