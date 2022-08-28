В Японии курьеру пришлось доставлять пиццу прямо на вершину горы Фудзияма

В Twitter появились фото курьера, который доставил пиццу на вершину горы Фудзияма. Туда еду заказали альпинисты.

Фудзияма – одна из самых высоких гор в мире. Ее считают символом страны и «горой бессмертия».

Фудзи, как ее называют японцы, расположена на острове Хонсю. Ее высота составляет 3776 м. Подъем разбит на 10 уровней, а добраться до самой вершины можно только пешком.

Именно туда альпинисты заказали доставку пиццы из Domino’s, и курьер справился с выполнением этого необычного заказа.

Сообщается, что на доставку заказа у курьера ушло более пяти часов. Его сфотографировали туристы, которых на Фудзияме достаточно много.

Путь курьера подтвержден трекером. При этом он был тепло одет, а значит, знал, куда именно предстоит доставлять заказ.

Интересно, что сама пицца стоила 3776 японских иен (примерно 70 белорусских рублей), а доставка обошлась в 40 тысяч иен (более 740 рублей).

Сам курьер не стал давать комментариев по поводу доставки. А в пиццерии, где он работает, обрадовались такой рекламе и заявили, что стараются всегда предоставлять клиентам сервис высшего качества.