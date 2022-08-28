В Японии курьеру пришлось доставлять пиццу прямо на вершину горы Фудзияма
В Twitter появились фото курьера, который доставил пиццу на вершину горы Фудзияма. Туда еду заказали альпинисты.
Фудзияма – одна из самых высоких гор в мире. Ее считают символом страны и «горой бессмертия».
Фудзи, как ее называют японцы, расположена на острове Хонсю. Ее высота составляет 3776 м. Подъем разбит на 10 уровней, а добраться до самой вершины можно только пешком.
Именно туда альпинисты заказали доставку пиццы из Domino’s, и курьер справился с выполнением этого необычного заказа.
Сообщается, что на доставку заказа у курьера ушло более пяти часов. Его сфотографировали туристы, которых на Фудзияме достаточно много.
Путь курьера подтвержден трекером. При этом он был тепло одет, а значит, знал, куда именно предстоит доставлять заказ.
Интересно, что сама пицца стоила 3776 японских иен (примерно 70 белорусских рублей), а доставка обошлась в 40 тысяч иен (более 740 рублей).
Сам курьер не стал давать комментариев по поводу доставки. А в пиццерии, где он работает, обрадовались такой рекламе и заявили, что стараются всегда предоставлять клиентам сервис высшего качества.
Опубликовано: Светлана Репина
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