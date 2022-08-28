Нарколог пояснил, способен ли человек самостоятельно избавиться от алкозависимости

Теоретически это реально, однако на деле такие случаи редкость, чаще без контроля и поддержки специалиствов не обойтись.

Психиатр-нарколог, доктор медицинских наук Юрий Сиволап рассказал, способен ли человек самостоятельно избавиться от алкогольной зависимости.

По словам профессора кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, если человек самостоятельно принимает решение, то в таких случаях возможен положительный результат.

Однако это случается реже, чем хотелось бы, сообщает Газета.ру.

Но, если мотивация недостаточна, тогда не всегда могут помочь и врачи. После лечения пациент может опять вернуться к привычному образу жизни.

«Важно, чтобы человек хотел этого, сам искал помощь. Но так бывает, если человек недостаточно мотивирован, он выходит из клиники и сразу начинает выпивать.

Или у него такая сильная зависимость, что он хотел бы бросить, но - не получается», — пояснил специалист.

Он отметил, что наиболее эффективно лечение, которое сочетает в себе медикаментозные методы, психотерапию, а также поддержку со стороны близких.