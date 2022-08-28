Новые факты нападения на Абэ: бывший премьер имел отношение к мистической организации
Он принадлежал к «Церкви объединения», с которой в разной степени контактировал практически каждый седьмой депутат японского парламента.
В Японии решили создать специальный консультативный совет, который будет заниматься вопросами мошеннической торговли магическими вещами.
Дело в том, что с 70-х годов прошлого столетия в стране стали активно продавать разные "магические" вазы, приносящие удачу.
Как выяснилось, с религиозной организацией "Церковь объединения", которая приторговывает такими предметами, имел связи и бывший премьер-министр Абэ, который недавно был застрелен прямо на улице.
Как оказалось, с этой сектой в какой-то мере контактировал едва ли не каждый седьмой депутат японского парламента.
Продавая прихожанам мистические предметы, церковь объясняла, что эти вещи впитают в себя грехи их предков и освободят владельцев от всех проблем и грехов их пращуров.
Стоят мистические вазы и другие вещи недешево, их покупают тысячи японцев.
Новый совет призван разобраться с такой торговлей, но имеется и другая цель. Власти Японии хотят вскрыть все связи политиков с довольно сомнительной "Церковью объединения".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Сбывшиеся пророчества Льва Троцкого о будущем России
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко