France info: во Франции начали запасаться дровами из-за рекордных цен на электричество
Портал France info сообщает, что французы массово начали запасаться дровами перед зимой из-за резкого роста цен на электроэнергию и газ. Предприятия по производству дров работают в полную мощностью.
Сообщается, что поток заказов на дрова буквально не заканчивается, а продажи дровяных печей впервые за последние несколько десятков лет выросли в полтора раза. Запросы французов объясняются опасением возможного дефицита отопления из-за стоимости газа и электроэнергии.
Примечательно и то, что за последние два года стоимость куба дров во Франции выросла всего на 20 центов. При этом только за последние два-три месяца — на 20%. Если в первой половине 2022 года стоимость куба во Франции в среднем равнялась 75 евро, то теперь — не менее 85 евро.
При этом дрова даже с нынешними ценами на газ и электроэнергию остаются достаточно дорогостоящим видом топлива. Однако экономия в сравнении очень очевидна, особенно для французских домохозяйств, нуждающихся в постоянном отоплении ферм.
Несколько дней назад премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране не будет резкого скачка стоимости электроэнергий. Для избежания подорожания правительство Франции планирует контролировать экономию жителей (то есть, буквально нарушить личные права и свободы).
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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