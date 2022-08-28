FT: На следующей неделе ЕС расторгнет соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам России
ЕС предложит расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче виз россиянам уже на следующей неделе, сообщает Financial Times.
По данным источника, предложение о расторжении соглашения между Россией и ЕС должно состояться в ходе двухдневной встречи министров в Праге в следующий вторник, 30 августа.
Соглашение было заключено в 2007 году, и его завершение будет означать, что россиянам придется предоставлять больше документов при подаче заявления на визу. Кроме того, само оформление займет больше времени и обойдется дороже.
Ранее, напомним, некоторые страны Евросоюза предложили ввести запрет на выдачу Шенгенских виз гражданам России. В частности, за данную меру высказались Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша.
В свою очередь, Франция и германия выступили против этого.
Недавно Финляндия также приняла решение сократить количество виз, выдаваемых россиянам.
Опубликовано: Николай Скира
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