Мария Максакова обвинила Никиту Михалкова в лицемерии и корысти
По словам артистки, в свое время Михалков-младший был и диссидентом, и ельцинистом, и демократом.
Оперная певица Мария Максакова заявила, что мэтр российской кинорежиссуры Никита Михалков лицемер, сообщает Inforeactor.ru.
По словам артистки, которая несколько лет назад перебралась на жительство из России в Украину, в свое время Михалков-младший был и диссидентом, и ельцинистом, и демократом.
«Сначала Никита называл себя диссидентом. Потом, с приходом Ельцина, активно и пылко поддержал демократию. Приходил к нам домой вместе с начинающим Шойгу, с Немцовым. Играли в теннис. Они окучивали Нижний Новгород», — поделилась оперная певица в эфире украинского телешоу «Гроши».
Артистка также рассказала, что кинорежиссеру после поддержки президента Бориса Ельцина выделили на кинофильм 60 миллионов долларов.
Ранее Никита Михалков призывал запретить показы фильмов с участием артистов, которые уехали из России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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