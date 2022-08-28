Мария Максакова обвинила Никиту Михалкова в лицемерии и корысти

По словам артистки, в свое время Михалков-младший был и диссидентом, и ельцинистом, и демократом.

Оперная певица Мария Максакова заявила, что мэтр российской кинорежиссуры Никита Михалков лицемер, сообщает Inforeactor.ru.

По словам артистки, которая несколько лет назад перебралась на жительство из России в Украину, в свое время Михалков-младший был и диссидентом, и ельцинистом, и демократом.

«Сначала Никита называл себя диссидентом. Потом, с приходом Ельцина, активно и пылко поддержал демократию. Приходил к нам домой вместе с начинающим Шойгу, с Немцовым. Играли в теннис. Они окучивали Нижний Новгород», — поделилась оперная певица в эфире украинского телешоу «Гроши».

Артистка также рассказала, что кинорежиссеру после поддержки президента Бориса Ельцина выделили на кинофильм 60 миллионов долларов.

Ранее Никита Михалков призывал запретить показы фильмов с участием артистов, которые уехали из России.