Немецкие резервуары для хранения газа уже заполнены примерно на 82 процента

Несмотря на существенное сокращение объемов поставок из России, уровень заполнения хранилищ природного газа в Германии приближается к 85-процентной отметке.

Как следует из данных европейских операторов газохранилищ в воскресенье, уровень в четверг утром составил 81,78 процента. Дальнейшее увеличение до 82,2 процента ожидалось в пятницу.

«Резервуары наполняются быстрее, чем планировалось», — заявил «Шпигелю» федеральный министр экономики Роберт Хабек.

Он предполагает, что поставленные им цели будут достигнуты гораздо раньше. Пресс-секретарь подтвердила, что к началу сентября уже должен быть достигнут поставленный в октябре показатель хранения на уровне 85 процентов.

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер недавно заявил, что газохранилища заполняются с «замечательной скоростью». По словам Хабека, компании затем смогут отбирать газ из хранилищ, как и планировалось, зимой, чтобы также обеспечить промышленность и домохозяйства.