Немецкие резервуары для хранения газа уже заполнены примерно на 82 процента
Несмотря на существенное сокращение объемов поставок из России, уровень заполнения хранилищ природного газа в Германии приближается к 85-процентной отметке.
Как следует из данных европейских операторов газохранилищ в воскресенье, уровень в четверг утром составил 81,78 процента. Дальнейшее увеличение до 82,2 процента ожидалось в пятницу.
«Резервуары наполняются быстрее, чем планировалось», — заявил «Шпигелю» федеральный министр экономики Роберт Хабек.
Он предполагает, что поставленные им цели будут достигнуты гораздо раньше. Пресс-секретарь подтвердила, что к началу сентября уже должен быть достигнут поставленный в октябре показатель хранения на уровне 85 процентов.
Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер недавно заявил, что газохранилища заполняются с «замечательной скоростью». По словам Хабека, компании затем смогут отбирать газ из хранилищ, как и планировалось, зимой, чтобы также обеспечить промышленность и домохозяйства.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Немецкие резервуары для хранения газа уже заполнены примерно на 82 процента
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Financial Times: На следующей неделе ЕС разорвет визовое соглашение с Россией
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко