Delfi: визит прибалтийской делегации в Исландию обернулся конфликтом
Дипломатическая поездка балтийских стран в Исландию по итогу вылилась в нешуточный конфликт.
По предоставленной информации газеты, эстонская делегация решила отправиться на остров через Финляндию. В Хельсинки все было хорошо и делегацию доставили прямо автобусом до аэропорта, однако мэр Таллина Михаил Кирват просто отправил всех пешком.
Затем после того, как комиссия прилетела в Исландию, то было замечено, что эстонский флаг висит в перевернутом состоянии, что вызвало волну возмущения.
Также в списке мероприятия посвященной партнерству между странами не было в списке приглашенных спикер исландского парламента Бирге Аманссоном.
Опубликовано: Силивончик Алина
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