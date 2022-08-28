Delfi: визит прибалтийской делегации в Исландию обернулся конфликтом

Дипломатическая поездка балтийских стран в Исландию по итогу вылилась в нешуточный конфликт.

По предоставленной информации газеты, эстонская делегация решила отправиться на остров через Финляндию. В Хельсинки все было хорошо и делегацию доставили прямо автобусом до аэропорта, однако мэр Таллина Михаил Кирват просто отправил всех пешком.

Затем после того, как комиссия прилетела в Исландию, то было замечено, что эстонский флаг висит в перевернутом состоянии, что вызвало волну возмущения.

Также в списке мероприятия посвященной партнерству между странами не было в списке приглашенных спикер исландского парламента Бирге Аманссоном.