В учениях «Восток» будет задействовано более 50 тысяч военнослужащих из 14 стран мира

В стратегических командно-штабных учениях «Восток» примут участие 50 тысяч военнослужащих. Маневры стартуют 1 сентября.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" будет задействовано более 50 тысяч военнослужащих. Маневры будут проводиться с 1 по 7 сентября на семи полигонах.

"Учения "Восток-2022 г" пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. Под руководством начальника Генерального штаба будут отработаны вопросы организации наступательного и оборонительного боя", — рассказали в военном ведомстве.

В стратегических учениях примут участие воинские контингенты и наблюдатели из 14 стран мира.