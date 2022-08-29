В учениях «Восток» будет задействовано более 50 тысяч военнослужащих из 14 стран мира
В стратегических командно-штабных учениях «Восток» примут участие 50 тысяч военнослужащих. Маневры стартуют 1 сентября.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" будет задействовано более 50 тысяч военнослужащих. Маневры будут проводиться с 1 по 7 сентября на семи полигонах.
"Учения "Восток-2022 г" пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. Под руководством начальника Генерального штаба будут отработаны вопросы организации наступательного и оборонительного боя", — рассказали в военном ведомстве.
В стратегических учениях примут участие воинские контингенты и наблюдатели из 14 стран мира.
Опубликовано: Максим Алексеев
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