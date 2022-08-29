Скандал в НАТО: Греция применила комплексы ПВО С-300 против турецких ВВС над Родосом

Анкара намерена обратиться в Генеральный секретариат НАТО в жалобой на то, что греческие системы ПВО были использованы против истребителей F-16 ВВС Турции.

Турецкое периодическое издание Yeny Safak со ссылкой на свои источники в министерстве обороны страны сообщает, что Анкара намерена обратиться в Генеральный секретариат НАТО с требованиями рассмотреть инцидент в ходе которого Греция использовала системы ПВО С-300 против турецких ВВС.

"Мы намерены обсудить этот инцидент с НАТО и США. Нам говорят, что применение систем воображения российского производства недопустимо. В то же время Греция использует их против истребителей страны-члена НАТО. Это недопустимо. Мы ждем разъяснений." - говорится в публикации.

Телеканал CNN Turk сообщил, что греческие подразделения противовоздушной обороны задействовали ЗРК С-300 дальнего действия для захвата и сопровождения истребителей F-16 ВВС Турции в небе к западу от Родоса. В министерстве национальной обороны Греции этот факт категорически отрицают.