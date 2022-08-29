Пятнадцатилетняя дочь Глюкозы заявила о себе как о небинарной личности

Ее мать, певица Наталья Ионова переживает, но при этом считает, что сейчас главное поддержать своего ребенка.

Старшая дочь Глюкозы, 15-летняя Лида, недавно объявила себя небинарной личностью. То есть, девушка не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам, сообщает Вумен. ру.

Подобные заявления ранее делали многие дети звезд Запада - в частности, дочь Дженнифер Лопес.

А Лида попросила называть себя Рэй. Наталья Ионова сказала, что она поддерживает дочь, но при этом нервничает.

«Главное, - подчеркнула, - быть рядом, когда дети определяются, и поддерживать, когда они ищут себя. Конечно, я нервничаю, но не подаю виду».

В интервью жерналу Неllо певица рассказала, что с пониманием восприняла заявление Лиды, которая «стирает гендерные грани». Звезду успокоил и детский психолог.

«Это новое поколение, которому хочется стирать гендерные грани. Это про принятие - про то, что все люди могут быть разными. Детский психолог сказала: такая эра, такое веяние. На заявление дочери я спокойно отреагировала и сказала: ''Доченька, прислушайся к себе, и тогда точно не ошибешься''», — призналась артистка.

По словам Глюкозы, лично ей в 15 лет хотелось быть мальчиком.

«Я помню, что мне в возрасте Лиды хотелось быть мальчиком. Я дружила с парнями, бегала с ними, хулиганила. Случалось, они даже меня принижали за то, что девчонка — тогда было ужасно обидно. Но я не рассказывала это маме, а переживала в себе. Для подростка, считаю, такие заявления нормальны. Не надо ахать и переживать, а надо поддерживать», — поделилась своей мудростью звезда.