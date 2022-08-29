Оззи Осборн хочет покинуть США, чтобы избежать убийства на улице
Легендарный рокер и его жена боятся погибнуть на американской улице во время очередной массовой перестрелки.
Постоянные истории с массовой стрельбой на улицах Америки заставили фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна подумать о переезде в Великобританию. Рокер и его жена Шэрон поделились своими планами с журналистами, сообщает Пятый канал.
Музыкант заявил, что на улицах Америки "творится безумие" и он "сыт по горло" ежедневными убийствами. "Один Господь знает, сколько в школьных перестрелках погибло детей. И массовая стрельба на концерте в Вегасе, это чудовищно", - заявил Оззи.
Кроме того, артист подчеркнул, что не хочет быть похороненным рядом со знаменитостями Голливуда на кладбище Форрест-Лон в Калифорнии. Осборн считает себя англичанином, потому возвращение на родину для него имеет особенный смысл.
"Я англичанин. Я хочу вернуться, Но я прислушиваюсь к жене - если она скажет, что нужно перехать в Томбукту (город в Мали), то я поеду. Но нет - для меня пришло время вернуться домой", - отметил музыкант.
Его жена также отметила большие изменения в Америке. По ее словам, привычного американского государства не существует. Шэрон призналась, что она не считает США страной, подходящей для жизни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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