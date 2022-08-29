Печаль королевского флота: новый британский авианосец сломался сразу после выхода из порта

Новый британский авианосец HMS Prinсe of Wales, стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов, сломался сразу после выхода из порта.

Sky News рассказал о том, что новейший авианосец королевских ВМФ Великобритании HMS Prince of Wales вышел из строя сразу после того, как покинул порт.

Сейчас корабль, чья стоимость оценивается в три миллиарда фунтов, стоит на якоре в районе острова Уайт. Причины поломки выясняются. В адмиралтействе Великобритании подробностей инцидента не раскрывают. Сообщается лишь о "механической проблеме" на борту авианосца.

Военное обозрение Navy Lookout выдвинуло предположение, что у корабля поврежден правый гребной вал.