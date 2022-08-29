В Сербии прошел многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля «EuroPride»

В Белграде прошел многотысячный крестный ход против фестиваля ЛГБТ-сообщества «EuroPride», который должен пройти в сентябре.

В столице Сербии прошел очередной многотысячный крестный ход. Религиозная акция организована для защиты традиционных сербских национальных ценностей. Люди пытаются убедить власти страны отказаться от проведения фестиваля ЛГБТ-сообщества «EuroPride», который должен открыться в сентябре в Белграде.

Протестующие собрались у здания патриархии православной церкви Сербии и далее направились к храму Святого Марка. Расстояние между объектами в шесть километров было полностью заполнено участниками шествия.