Тысячи православных вышли на марш против Европрайда В Белграде
Тысячи православных верующих прошли маршем вечером в воскресенье 28 августа в Белграде, чтобы предостеречь от возможного проведения Европрайда.
Неся иконы, кресты, протестующие прошли маршем по центру города, молясь и воспевая, и собрались у собора Святого Саввы, сообщает AFP.
Президент Сербии Александр Вучич объявил в субботу, что после консультации с правительством решил, что этот марш, организованный в рамках крупного ежегодного общеевропейского мероприятия, будет «отложен или отменен».
Но Марко Михайлович, координатор Европрайда, запланированного в Белграде с 12 по 18 сентября, заявил, что «марш состоится, как и планировалось, 17 сентября».
Выступая перед собравшимися в воскресенье, епископ Сербской православной церкви Никанор приветствовал решение отменить то, что он назвал «осквернением нашей страны, нашей Церкви и нашей семьи». Епископ сказал, согласно Glas Javnosti, что верующие были готовы выйти на улицы, чтобы поставить себя перед теми, кто намеревается разрушить ценности Сербии».
Опубликовано: Тарас Медведев
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