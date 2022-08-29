Тысячи православных вышли на марш против Европрайда В Белграде

Тысячи православных верующих прошли маршем вечером в воскресенье 28 августа в Белграде, чтобы предостеречь от возможного проведения Европрайда.

Неся иконы, кресты, протестующие прошли маршем по центру города, молясь и воспевая, и собрались у собора Святого Саввы, сообщает AFP.

Президент Сербии Александр Вучич объявил в субботу, что после консультации с правительством решил, что этот марш, организованный в рамках крупного ежегодного общеевропейского мероприятия, будет «отложен или отменен».

Но Марко Михайлович, координатор Европрайда, запланированного в Белграде с 12 по 18 сентября, заявил, что «марш состоится, как и планировалось, 17 сентября».

Выступая перед собравшимися в воскресенье, епископ Сербской православной церкви Никанор приветствовал решение отменить то, что он назвал «осквернением нашей страны, нашей Церкви и нашей семьи». Епископ сказал, согласно Glas Javnosti, что верующие были готовы выйти на улицы, чтобы поставить себя перед теми, кто намеревается разрушить ценности Сербии».