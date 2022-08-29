ФСБ установила пособника убийцы Дарьи Дугиной
ФСБ России сообщила, что убийство Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк ещё один украинский диверсант Богдан Цыганенко.
В понедельник, 29 августа 2022 года, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в ходе следственных действий была установлена личность пособника Натальи Вовк, которая ранее была признана виновной в подрыве машины военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной на подмосковном Можайском шоссе.
В ФСБ уточнили, что гражданин Украины Богдан Цыганенко, который покинул территорию РФ за день до убийства дочери «идеолога русского мира», оказывал содействие в подготовке теракта посредством снабжения Вовк поддельными документами, автомобильными номерами и помог собрать самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было закреплено на Toyota Land Cruiser Дугиной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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