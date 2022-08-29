Дапкунайте не исключает, что снова вернётся в Россию

Известная актриса Ингебора Дапкунайте, покинувшая РФ, задумалась о возвращении в государство, осознав, что из её жизни ушли важные люди и значительная часть самой жизни.

Прибалтийская актриса Ингеборга Дапкунайте, хорошо известная по ролям в российском кино, задумалась о возвращении в государство, которое покинула с началом спецоперации.

Звезда экрана сожалеет, что ей "пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей". Она не исключает вероятности, что придет время, когда она снова окажется в Российской Федерации

Знаменитость поделилась мнением по поводу в интервью одному из иностранных СМИ:

"Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать "никогда"? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить "никогда", но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения".