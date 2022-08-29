CNN назвал секрет российского иммунитета к экономическим санкциям
Аналитик издания Клэр Себастиан разглядел причину несгибаемости России перед западными санкциями в ее организованной подготовке к ним.
Россия с 2014 года готовилась к такому повороту события, отметил эксперт, и во многом смогла предупредить негативные последствия введенных санкций.
Так ограничения со стороны платежных и финансовых систем, таких как Мастер Кард и Виза были дезавуированы российской платежной системой «Мир», которая существует уже не первый год.
Компании, покинувшие под давлением российский рынок, также были быстро заменены, при этом российским покупателям было относительно просто приобрести их и продолжать управлять ими, просто меняя внешний вид и упаковку. Те же люди, те же продукты, те же поставки, заявила Себастиан с упоминанием примеров McDonald’s и Starbucks.
Опубликовано: Тарас Медведев
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