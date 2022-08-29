Россияне могут потерять собственную недвижимость в Эстонии

Вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что россияне, имеющие недвижимость в стране, могут ее потерять после введения визового запрета.

Вейко Коммусаар отметил, что при условии введения визового запрета и отказа банков проводить операции (платежи) через российских контрагентов, россияне не смогут оплачивать коммунальные счета.

По словам представителя МВД Эстонии, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то по законодательству могут наступить крайние последствия. Тем не менее, Коммусаар считает, что правительству необходим «предпринять какие-либо смягчающие последствия».

Вице-канцлер МВД Эстонии отметил, что гражданам Российской Федерации принадлежит более 41 тысячи объектов недвижимости на территории страны. Несмотря на то, что у большинства из собственников есть виды на жительство (эстонские ВНЖ), порядка 4,5 тысяч приезжают в Эстонию по визам.

При введении визового запрета для граждан Российской Федерации на посещение Эстонии, поддерживать недвижимость в порядке и оплачивать счета для них станет крайне проблематично, так как эстонские банки не работают с российскими. По эстонскому законодательству в таких случаях недвижимость может быть изъята.