НАСА запускает проект «Артемида» для пилотируемых полетов на Луну

Опытный астронавт, француз Томас Песке, считает, что он может подать заявку так же, как и несколько» европейских астронавтов, лишь на миссию «Артемида-3» в 2025 году.

Новая ракета НАСА должна стартовать в понедельник из Флориды на Луну впервые за 50 лет.

Капсула Orion, пройдет испытанная без экипажа, она будет выведена на орбиту вокруг Луны, чтобы убедиться, что корабль безопасен для работы астронавтов.

Ожидается, что Артемида 2 уже сможет доставить астронавтов на Луну в 2024 году, не приземляясь там, а экипаж Артемиды-3 полетит не раньше 2025 года.

Затем НАСА будет запускать примерно одну миссию в год.

«У нас будут полеты для европейских астронавтов, ясно, что я и мои коллеги будем очень внимательно следить за этим, а затем представим себя в этой капсуле», — сказал Томас Песке.