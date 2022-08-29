Борисова заявила, что никогда не простит Пугачёву, которая вернулась в РФ
Ведущая Дана Борисова отреагировала на возвращение Аллы Борисовны в Россию. Звезда экрана призналась, что к покинувшим родину звёздам, которые хотят вернуться, испытывает злорадство и негатив, а простить их не сможет.
Реакция Даны Борисовой на возвращение в РФ Аллы Пугачевой заключается в том, что она никогда не простит знаменитостей, которые пытаются "усидеть на двух стульях".
Телеведущая поведала, что по отношению к таким известным личностям испытывает негатив, злорадство. Борисова подчеркнула, что личной ненависти ни к кому из уехавших за рубеж звёзд она не чувствует.
5 tv.ru цитирует теледиву: "Я ничего с собой не могу поделать - испытываю к таким артистам негатив, даже злорадство. Я настолько патриотична и предана государству, что я их никогда не прощу. Эти люди полностью для меня отрезаны".
Борисова уверена, что Примадонна вернулась домой временно, чтобы решить финансовые вопросы, а жить знаменитость планирует за рубежом.
Ведущая считает: "Приехала, посмотрела, уехала. У меня почему-то такое ощущение, что она не будет здесь больше постоянно жить".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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