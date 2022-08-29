Что рассказывают коллеги Виктора Цоя о его отношении к деньгам

Популярнейший певец Виктор Цой вышел из низов на вершину известности, тем более интересно будет узнать о том, как он относился к материальным благам.

В этом году легендарному основателю музыкальной группы Кино исполнилось бы шестьдесят лет. Звучит несколько странно, ведь в памяти большинства современников и поклонников его творчества Виктор Цой так и остался молодым и бесшабашным двадцативосьмилетним парнем, который отдаваясь на сцене творчеству всей душой пел свои ставшие легендарными хиты на все времена.

И сегодня творчество Виктора Цоя легко находит отклик в душах уже современных подростков и молодежи, а группа Кино, которая была воссоздана, только за счет своего названия легко собирает многочисленные зрительные залы. Это ли не свидетельство безусловного таланта?

Конечно, замечательно, что творчество Виктора Цоя, которого уже нет в живых более тридцати лет, продолжает существовать, и радовать зрителей. Но после роковой аварии, унесшей жизнь лидера группы Кино, его фигура стала обрастать мифами и легендами. В сознании общественности Цой превратился в некий культовый персонаж, которого люди склонны идеализировать. А, ведь, на самом деле его личность была очень далека от идеала.

Героизация образа эдакого талантливого одиночки-романтика приобретает все более причудливые формы, и это в свою очередь вызывает недоумение и непонимание со стороны тех людей, которые были лично знакомы с музыкантом, близко с ним общались и работали. И с их слов Виктор Цой предстает в более реалистичном антураже.

По словам коллеги Цоя Майка Науменко, Виктор был человеком с достаточно холодной головой, он умел общаться и заводить нужные знакомства, причем подход к ним у него был достаточно расчетливым. Причем ближе к концу жизни его характер стал меняться, и далеко не в позитивную сторону.

Майк Науменко утверждал, что Цой не был ни ангелом, ни дьяволом. Он был просто человеком со всей совокупностью противоречивых черт личности. А вот Константин Кинчев отмечал, что Цой хорошо чувствовал конъюнктуру музыкального рынка, отслеживал популярные тренды, и старался не отставать в своем творчестве.

Кроме того, Виктору Цою не была чужда любовь к пафосу, статусным вещам и стремление к звездной славе, а также к деньгам. Особенно акцент на материальном стал прослеживаться в последние годы его жизни. Цой любил повторять, что нужно зарабатывать как можно больше на концертах пока есть такая возможность.

Это, конечно, не вписывается в романтический образ бунтаря, но уж такова реальность, а она чаще всего далека от идеализированных представлений даже о самом талантливом человеке.