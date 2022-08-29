В США допустили причастность ЦРУ к убийству Дарьи Дугиной
Американский эксперт Даглас Валентайн убеждён, что ЦРУ причастно к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
29 августа исследователь американской разведки Даглас Валентайн заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины находится под полным контролем Центрального разведывательного управления США, а глава киевского режима «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».
Исходя из этого Валентайн заявил, что ЦРУ стоит за убийством Дарьи Дугиной, которое по данным ФСБ России было выполнено по заказу украинских спецслужб Натальей Вовк и Богданом Цыганенко, однако автор подчеркнул, что точных доказательств его теории, построенной на его умозаключениях, пока нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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