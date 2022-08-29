Внучка Гурченко Королёва превратила квартиру бабушки за 30 000 000 рублей в свалку
Внучка легенды советского кинематографа Людмилы Гурченко Елена Королёва превратила дорогостоящую столичную квартиру в невесть знает что. Об этом сообщила экс-супруга Прохора Шаляпина, бизнесвумен Лаписа Копенкина.
Наследница Людмилы Гурченко превратила трехкомнатную квартиру знаменитой бабушки в хлам.
Об этом поведала предприниматель Лариса Копенкина в рамках передачи "Звезды сошлись", которая выходит в эфир телеканала НТВ.
Королева получила в наследство апартаменты стоимостью 30 000 000 российских рублей. Женщина живет здесь вместе с отцом и своей 14-летней дочкой Таисией.
Копенкина жалуется, что там творится настоящий хаос. Везде разбросаны обувь и вещи. Посуду никто не думает мыть месяцами.
Сама Королева находится в положении и не работает.
Копенкина уверена: "Женщина не может там жить и ребенок тоже".
Чуть раньше подруга Людмилы Гурченко Нина Свит рассказала, как звезде кино удавалось сохранять стройность. По словам Свит, тайны в этом нет. Худоба актрисы - результат голодного детства, когда Гурченко не получала полезных веществ для формирования растущего организма, так как есть было нечего.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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