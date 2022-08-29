Какой была жизнь племянницы знаменитого русского писателя Михаила Булгакова
У Михаила Булгакова хоть и не было своих детей, но была племянница, о жизни которой было бы весьма небезынтересно узнать.
Несмотря на то, что выдающийся русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков мог бы оставить талантливое потомство, детей у него все же не было, а вот других, достаточно близких родственников было предостаточно.
Известно, что Михаил Булгаков состоял в браке три раза, и у него было шестеро родных братьев и сестер, поэтому род Булгаковых, как таковой ничуть не потерял оттого, что у самого выдающегося его представителя с неординарными литературными способностями детей не было ни с одной из его жен.
Но все же одна из племянниц Елена Земская внесла очень существенный вклад в дело сохранения наследия своего великого дяди. В числе прочего и ее немалыми стараниями у нас сегодня есть музей Михаила Булгакова, где каждый желающий может попытаться приблизиться к пониманию времени, реалий и непосредственно биографии великого автора Мастера и Маргариты, к тому чем он жил, и что сподвигло его на создание литературного наследия, которое сегодня стало мировой классикой.
Одной из сестер Михаила Булгакова была Надежда Булгакова, которая после вступления в брак поменяла фамилию на Земскую. Супругом ее был лингвист Андрей Михайлович Земский. Вскоре у них появилась дочь Елена.
Девочка родилась 5 ноября 1926-го года, а ее крестным отцом выступал родной дядя Миша. По достижении взрослого возраста Елена Земская закончила филологический факультет МГУ, а затем продолжила карьеру, став сначала кандидатом наук, а потом и профессором. Она была весьма талантливым филологом, что подтверждается вручением ей премии имени Пушкина Академии Наук Советского союза.
Елена Андреевна с большой теплотой вспоминала и хранила наследие своего знаменитого и выдающегося дядюшки. Ее перу принадлежит книга Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет.
Помимо этого, она оказывала всестороннюю помощь благотворительному фонду имени Михаила Булгакова, а также музею писателя, в создании которого она также принимала деятельное участие. Также, благодаря Елене Андреевне и ее матери сохранилось множество предметов, связанных с жизнью писателя, его переписки, дневники воспоминания и др.
Можно смело сказать, что те исторические свидетельства биографии Михаила Булгакова, которые мы имеем сегодня, были бы, скорее всего, утеряны, если бы не трепетное семейное чувство, которое его сестра и племянница пронесли через всю свою жизнь.
Сама же Елена Андреевна Земская работала по своей специальности, состояла в браке и родила дочь. У нее была долгая и достаточно успешная, во всяком случае в профессиональном плане как у филолога, жизнь. Она прожила долгих восемьдесят шесть лет, и покинула этот мир в 2012-м году.
Опубликовано: Elsa
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