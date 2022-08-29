Азиза представила публике песню о спецоперации, написанную Резником

Известная исполнительница Азиза закончила работу над композицией, которую написал специально для неё композитор Илья Резник. Песня посвящена спецоперации РФ в Украине.

Отечественная исполнительница Азиза выпустила в свет песню композитора Ильи Резника про героев РФ.

Азиза завершила работу над песней патриотического характера. Клип на композицию появился на композицию певица включила и в свою концертную программу.

Резник доволен своей работой и тем, как артистка исполнила его творение на тему спецоперации РФ на Донбассе.

Героическую песню уже оценила часть россиян, которой пришёлся по душе хит на актуальную тематику. Многие признаются, что плакали, слушая композицию Азизы, о чем говорят комментарии под видео.

Напомним, что композитор и певица долгое время работали над совместным творением, пытаясь довести его до совершенства. По этой причине патриотическая песня вышла чуть позже, чем планировалось.