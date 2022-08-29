Товарооборот между Турцией и Россией упал на $777 миллионов долларов
Взаимная торговля между двумя странами значительно сокращается по сравнению с показателями прошлого месяца.
Турецкий институт статистики опубликовал данные из которых следует, что товарооборот между Россией и Турцией снизился на 13%, в сравнении с показателями прошлого месяца. В денежном выражении потери составили более 777 миллионов долларов.
Тем не менее прогнозы на тему взаимной торговли двух стран выглядят оптимистично. В первом квартале этого года товарооборот вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Турция одна из немногих крупных стран мира, которая не свернула сотрудничество с Россией. Активное взаимодействие продолжается в сферах инвестиций, торговли и туризма.
Опубликовано: Максим Алексеев
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