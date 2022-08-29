Не смотря на объявленное в Колумбии перемирие, пятнадцать человек убиты за два дня

Пятнадцать человек были убиты за последние два дня в Колумбии во время различных инцидентов, что является признаком непрекращающегося насилия в стране, как мы узнали в понедельник, 29 августа, из соответствующих источников.

По данным неправительственной организации Indepaz и национальных СМИ, трое мужчин были застрелены нападавшими, передвигавшимися на мотоциклах в городе Баранкилья (север) на побережье Карибского моря.

Согласно тем же источникам, в департаменте Нарино (Юго-Запад) двое мужчин и женщина из числа коренных народов были убиты незнакомцами, а их тела были обнаружены возле дороги в сельской местности. В Кукуте (северо-восток), пограничном городе с Венесуэлой, четверо мужчин были застрелены, когда занимались бизнесом в городе.

В департаменте Каука неизвестными были убиты трое молодых туземцев, членов одной семьи, в том числе два брата.

В воскресенье двое журналистов, мужчина и женщина 37 и 39 лет соответственно, работавшие в цифровом медиа, были застрелены на севере страны людьми, передвигавшимися на мотоциклах, когда они возвращались с репортажа о популярном фестивале.

В понедельник в Твиттере, президент Густаво Петро «резко осудил» убийство двух журналистов, а также попросил «министра обороны гарантировать защиту жизни колумбийцев на всей территории».

«Колумбия не может быть страной массовых убийств, эта история кровопролития должна остаться позади», — заявил президент страны, избранный этим летом, который поставил целью возвращение мира в стране.