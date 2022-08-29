Звезда Comedy Woman Марина Федункив отказалась от эмиграции в Италию

51-летняя артистка год назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи и заявила, что ей с супругом комфортнее жить в России.

Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив заявила, что в их браке со Стефано Маджи муж голова, а она — шея.

«Главный Стефано, но "рулю" я! Мне повезло. Мой супруг научил меня быть слабой и позволять, чтобы заботились обо мне. Стефано я все могу доверить, он у нас главный. Однако, если бы я не вставляла по "пять копеек", это не я была бы», — заметила Федункив.

Комедийная актриса путешествует с мужем, но свою жизнь связывает с Россией. Стефано также живет в Москве и не планирует возвращаться на свою историческую родину.

Марина заявила, что никогда не рассматривала возможность эмиграции. «Люблю свою страну, и мой Стефано любит Москву, нам комфортно здесь», — сообщила звезда.

Сейчас артистка готовится к премьере очередного комедийного сериала «Реальные пацаны», там она играет роль матери главного героя Коляна.

Стефано Маджи - третий муж актрисы. До этого женщина двенадцать лет была в отношениях с Сергеем Щелчковым, и тринадцать лет - в браке с предпринимателем Михаилом.