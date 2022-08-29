Финская компания Nokia прекращает свою деятельность в России
Компания Nokia еще будет официально присутствовать на российском рынке до тех пор, пока не завершаться необходимые юридические процедуры.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Nokia в России, сообщает, что компания планирует полностью уйти с российского рынка телекоммуникационного оборудования.
"К концу года большая часть наших сотрудников уйдет из российских представительств компании и мы освободим офисы. До тех пор, пока не будет юридически оформлена процедура закрытия, мы сохраним официальное присутствие в России", сообщил представитель Nokia.
Компания Nokia работает в России с 1989 года. В 2000 году открылось официальное представительство.
Опубликовано: Максим Алексеев
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