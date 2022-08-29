Финская компания Nokia прекращает свою деятельность в России

Компания Nokia еще будет официально присутствовать на российском рынке до тех пор, пока не завершаться необходимые юридические процедуры.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Nokia в России, сообщает, что компания планирует полностью уйти с российского рынка телекоммуникационного оборудования.

"К концу года большая часть наших сотрудников уйдет из российских представительств компании и мы освободим офисы. До тех пор, пока не будет юридически оформлена процедура закрытия, мы сохраним официальное присутствие в России", сообщил представитель Nokia.

Компания Nokia работает в России с 1989 года. В 2000 году открылось официальное представительство.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 