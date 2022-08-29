Что помогает японским девушкам очень долго сохранять молодость

У них есть свои секреты, которые позволяют сохранять кожу гладкой, избегать морщин и иметь идеальную осанку.

Как японкам удается долгие годы сохранять молодость? Есть несколько правил, которые помогают им добиваться удивительных результатов.

Сон на полу

Сон на ровной поверхности благотворно влияет на осанку. Кроме того, в субтроприческом климате внизу холоднее, что тоже полезно для кожи.

Улыбка и общительность

Японки всегда улыбаются, и это привлекает окружающих. А самим японкам - позволяет держать себя в тонусе.

Уход за кожей

Японки занимаются этим с раннего детства. И берегут лицо от солнца - загорающих на пляже жительниц этой страны редко можно увидеть на берегу океана.

Ежедневная зарядка

Хотя бы небольшой комплекс упражнений каждый день - обязателен. Это позволяет сохранять стройность.

Коллаген

Девушки начинают принимать его с 20 лет, а то и раньше. Благодаря этому, старение замедляется, а кости, кожа, волосы, ногти - всегда остаются здоровыми.