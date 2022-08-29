Депутат попросил СК РФ проверить клуб, в котором выступил Меладзе
Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал циничным выступление певца в клубе московском клубе «Радуга».
Депутат госдумы Юрий Швыткин предложил СК РФ проверить клуб "Радуга", где выступил Валерий Меладзе, на его позицию по СВО. Как сообщает Рамблер, об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Швыткин назвал выступление Валерия Меладзе в Москве «циничным».
"Считаю, что это крайне цинично. Переобуваться в полете - это низко. Валерий Меладзе ранее крайне негативно высказывался по поводу проводимой спецоперации, а теперь решил переиграть, вернуться с концертами - как ни в чем не бывало. Я направил депутатский запрос в СК Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям диско-клуба", — передает слова Швыткина издание.
Ранее Меладзе заявлял о своем намерении уйти из шоу-бизнеса, чтобы заняться глубокой очисткой воды. Музыкант отметил, что музыка остаётся его любимым делом, однако он утратил интерес к шоу-бизнесу, и успех у зрителей его больше не интересует.
На вернувшегося в Россию Валерия Меладзе также обрушился Соседов.
В феврале Меладзе сделал заявление, в котором осудил спецоперацию России на Украине. Он призвал страны к переговорам. Многие звезды, придерживающиеся аналогичных взглядов, покинули Россию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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