В Берлине возбудили уголовное дело за демонстрацию нацистского приветствия у Бранденбургских ворот

Сообщается, что 26-летний мужчина показал запрещенный гитлеровский салют у Бранденбургских ворот в центре Берлина.

Очевидцы вызвали полицию после инцидента в понедельник утром. По словам представителя, им удалось задержать нарушителя, сообщает «Берлинер цайтунг».

«26-летний мужчина, проживающий в Баден-Вюртемберге и посещавший Берлин, признался, что демонстрировал нацистское приветствие, но в то же время заявил, что ничего не знал о запрете», рассказали в полиции Берлина.

Полиция установила его личность и возбудили против него уголовное дело.