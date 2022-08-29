Глава Shell предполагает что дефицит газа в Европе продлится несколько зим

По словам исполнительного директора Shell, нехватка газа в Европе, вероятно, продлится еще несколько зим, что повышает вероятность продолжения нормирования энергопотребления.

Основная цель правительства по всему континенту стремятся развивать альтернативные источники поставок.

Сокращение поставок российского газа после вторжения на Украину ввергло европейские страны в разрушительный энергетический кризис, что привело к росту оптовых цен, в результате чего потребители столкнулись с огромными счетами и самыми высокими темпами инфляции с 1980-х годов.

“То, что это будет как-то легко или закончится, я думаю, это фантазия, которую мы должны отложить в сторону”, - добавил он.