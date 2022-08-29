Глава Shell предполагает что дефицит газа в Европе продлится несколько зим
По словам исполнительного директора Shell, нехватка газа в Европе, вероятно, продлится еще несколько зим, что повышает вероятность продолжения нормирования энергопотребления.
Основная цель правительства по всему континенту стремятся развивать альтернативные источники поставок.
Сокращение поставок российского газа после вторжения на Украину ввергло европейские страны в разрушительный энергетический кризис, что привело к росту оптовых цен, в результате чего потребители столкнулись с огромными счетами и самыми высокими темпами инфляции с 1980-х годов.
“То, что это будет как-то легко или закончится, я думаю, это фантазия, которую мы должны отложить в сторону”, - добавил он.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
Фишер против Спасского: Холодная война на шахматной доске
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Тело немца, пропавшего без вести 32 года назад, найдено на швейцарском леднике
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге