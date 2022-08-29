Все 55 премьер-министров Великобритании были белыми, Риши Сунак может стать исключением

С тех пор как первый премьер-министр Великобритании вступил в должность в 1721 году, в общей сложности эту должность занимали 55 человек. У них разное происхождение и политические убеждения, но всех их объединяет одно: они белые.

Риши Сунак, 42-летний мультимиллионер индийского происхождения и бывший глава казначейства, является одним из двух претендентов на эту должность.

В начале следующего месяца членам консервативной партии предстоит сделать выбор между ним и Лиз Трасс.Правда, опросы показывают, что Сунак отстает от Лиз Трасс, министра иностранных дел, которая станет третьей женщиной-премьер-министром.

В стране с населением 63 миллиона человек , 87% которой составляют белые, азиаты составляют самое большое меньшинство — 7%. Большинство из них имеют свои корни в Индии, Пакистане и Бангладеш, которые были частью Британской империи до обретения независимости в 1947 году.

Первые иммигранты столкнулись с запретами на трудоустройство и другими формами дискриминации. Со временем ситуация улучшилась, и люди индийского происхождения стали одной из самых экономически успешных этнических групп страны.

Сунак вырос в портовом городе Саутгемптоне, в двух часах езды к юго-западу от Лондона. Его родители родились в Восточной Африке и иммигрировали в Великобританию более 60 лет назад.

Он учился в Винчестерском колледже, поступил в Оксфордский университет, а затем в Goldman Sachs и хедж-фонд, после чего получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете.

Именно там он познакомился с Акшатой Мурти, дочерью миллиардера индийской IT-компании. Сунак, уже богатый благодаря своей финансовой работе, стал намного богаче после женитьбы на Мурти в 2009 году,

На своих первых выборах он получил место в парламенте, представляя богатый, надежно консервативный округ в Северном Йоркшире, где он владел поместьем. В начале 2020 года, незадолго до того, как разразилась пандемия COVID-19, премьер-министр Борис Джонсон назначил его главой казначейства.