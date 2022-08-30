Савичева назвала причины постоянной критики Васильева в её адрес

Певица Юлия Савичева - объект критики историка моды Александра Васильева. Артистка объясняет это любовью к её персоне со стороны экс-ведущего программы "Модный приговор".

Известной исполнительнице Юлии Савичевой есть чем заняться, по этой причине звезда сцены не реагирует на излишнее внимание со стороны модных критиков.

Также по этому поводу у знаменитости есть свое объяснение.

Савичева отреагировала на характеристику собственного стиля историком моды Александром Васильевым, который не один раз критиковал образы артистки.

По мнению певицы, эксперт моды таким образом пытается привлечь внимания артитски, ожидая ответной реакции. Для Юлии высказывания Васильева не новость, но ранее она никак не реагировала на них. Наконец она высказалась по поводу.

Издание StarHit цитирует селебрити: "У Александра Васильева какая-то отдельная любовь ко мне. Мне, естественно, докладывают, что он в очередной раз дал негативный комментарий.

Думаю, что он просто хочет услышать от меня прямое обращение к нему. Александр, наконец-то вы дождались! Я вас тоже очень люблю. Расслабьтесь, я обратила на вас внимание. Все очень хорошо!"

К слову, Савичева на протяжении долгого времени работает, не прибегая к помощи продюсера. Начинала свой творческий путь талантливая исполнительница с композитором Максимом Фадеевым, благодаря которому добилась большого успеха на отечественной сцене.