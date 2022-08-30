Жестокой хозяйке из Британии, издевавшейся над своей обезьяной, пожизненно запретили держать домашних питомцев
Женщина снимала на видео, как она издевается над ручной обезьянкой по кличке Милли.
Она науськивала на бедное создание собаку, кормила питомицу неподобающими продуктами (включая сосиски, шашлыки и даже наркотические вещества), а также запечатлела, как якобы собиралась спустить обезьянку в унитаз.
Так что помимо наркотиков Вики обвинили ещё и в издевательстве над животным. Отныне ей пожизненно запрещено держать домашних любимцев.
Милли попала в приют, где поначалу очень плохо прижилась.
Обезьяна пребывала в постоянном стрессе, но любовь и забота инспекторов из Королевского общества защиты животных сделали благое дело.
Постепенно обезьянка Милли вновь научилась доверять людям.
Кроме того, у обезьянки появилась подружка по кличке Мун, которая помогла новоприобретённой «родственнице» социализироваться.
Опубликовано: Антон Райт
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