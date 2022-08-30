Основные болезни томатов и как с ними бороться

Для того чтобы получить качественный продукт из выращенных томатов, необходимо знать симптомы, условия развития и меры борьбы с наиболее опасными болезнями.

Верхушечная гниль: несмотря на различия между отдельными сортами, это неинфекционное заболевание во многом зависит от факторов внешней среды. Наибольшее влияние оказывает водный баланс растений.

Курчавость листьев: это заболевание возникает в основном на ранних стадиях производства томатов, особенно во второй половине вегетационного периода растений.

Картофельная гниль: одна из самых распространенных болезней растений в мире. Это одно из самых опасных заболеваний растений.

Белые пятнистости листьев: септориоз, или пятнистости листьев, представляет собой специфическую группу болезней, характеризующихся преимущественно поражением листвы. Однако в нередких случаях некоторые из них поражают и другие части растений.

Черная бактериальная парша: относится к группе бактериозов, вызывающих различные пятна на плодах. Тем не менее возбудитель поражает все части растений, нанося непоправимый ущерб.

Листовая плесень: встречается преимущественно на томатах, выращенных в культивационных хозяйствах, на участках вблизи водоемов и долинах рек, где повышена относительная влажность воздуха.

Бактериальное увядание: это увядание характерно в основном для тепличных культур, а также среднеранних полевых томатов. Это очень опасная болезнь.

Фитофтороз или бурая гниль: это очень вредоносное заболевание, типичное для позднего польского производства бессемянных томатов. Проявления фитофторозной гнили зависят от возраста растений и почве, на которых она развивается.

Борьба с этими болезнями осуществляется путем тщательного опрыскивания, подкормки и ухода за томатами.

В основном им нужна плодородная почва и пространство для беспроблемного развития.