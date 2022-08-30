Оперная певица Максакова раскритиковала Юдашкиных
Оперная певица Мария Максакова - дальняя родственница Марины Юдашкиной. Звезда сцены не большого мнения о супруге именитого модельера и о нём самом.
Оперная певица Мария Максакова резко высказалась в адрес своей дальней родственницы, дизайнера Марины Юдашкиной.
По мнению артистки, Валентин Юдашкин и его жена - заядлые любители тусовок. Мария окрестила Марину простым парикмахером, дорвавшимся до благ жизни. По этой причине та с жадностью поглощает плоды светской жизни.
Максакова называет такое поведение манией.
Мария не раз была гостьей раутов, устроенных дочкой Юдашкина Галиной, которая является женой племянника артистки. Наследницу модельера певица считает скрытным человеком, не имеющим возможности противостоять своему знаменитому родителю.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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