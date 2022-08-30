На Белорусской АЭС могут достроить дополнительные энергоблоки

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что правительство рассматривает возможность строительства дополнительных энергетических блоков на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Роман Головченко отметил, что в текущих реалиях такой проект имеет особую актуальность. При этом крайне важно реализовать проект по строительству дополнительных энергоблоков в короткие сроки «для энергетической и экономической безопасности Беларуси».

Белорусский премьер подчеркнул, что по поручению главы государства Александра Лукашенко уже создана экспертная группа, которая рассматривает вопрос экономической целесообразности строительства дополнительных энергоблоков на БелАЭС.

При этом Головченко добавил, что перспектива строительства дополнительных энергоблоков все-таки отдаленная, так как первоочередно необходимо завершить основной проект, предусмотренный действующим контрактом.

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) — первая атомная электростанция в Беларуси типа АЭС-2006. Она расположена в Гродненской области, в 40 километрах от литовской столицы Вильнюса.