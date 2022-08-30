Соломоновы острова запретят кораблям ВМС США следовать китайскому пакту

США были проинформированы о том, что судам их ВМС будет временно запрещено швартоваться в Тихоокеанском островном государстве.

Кораблям ВМС США не будет разрешено заходить в порты Соломоновых островов, поскольку Тихоокеанский остров планирует ввести на них мораторий, сообщило во вторник посольство США в Канберре, Австралия.

Американским кораблям не будет разрешено заходить в доки в Хониаре или где-либо еще на Соломоновых островах, по крайней мере временно, хотя судну с гуманитарной помощью, пришвартовавшемуся на прошлой неделе, разрешено остаться.

Премьер-министр Массане Согаваре опроверг сообщения о моратории, сообщил агентству Reuters представитель пресс-службы, заявив, что Согаваре собирался уточнить позже во вторник.