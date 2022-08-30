Жигалова рассказала о любовнице Галкина, умирая от смеха

Журналистка и блогер Алёна Жигалова признаётся, что, когда увидела фото Максима Галкина с "любовницей", чуть не умерла от смеха.

Журналистка Алена Жигалова пролила свет на информацию о любовнице ведущего ТВ Максима Галкина. Блогер призвала не доверять сплетням.

Слухи о новой пассии Галкина появились в сети, когда шоумена увидели в обществе таинственной незнакомки в одном из ресторанов.

Жигалова мимо этих сведений пройти не могла. Она рассказала, что рядом с юмористом находился его директор.

В эфире своего шоу "Алёна, блин! говорит" журналистка сообщила: "Я посмотрела на эти фотографии и просто залилась смехом, потому что увидела на них директора Галкина Эльвиру Мокробородову, которая работает у него уже 150 лет, и ее знает весь шоу-бизнес".