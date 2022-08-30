Мадагаскар: Полиция заявляет, что офицеры убили 19 человек в ходе протеста альбиносов

Полиция Мадагаскара заявила во вторник, что сотрудники убили 19 человек и ранили 21 после открытия огня по толпе протестующих, которые якобы пытались штурмовать полицейский участок в юго-восточном районе Иконго в понедельник.

Полиция сообщила, что группа из примерно 500 протестующих была вооружена “оружием” и требовала, чтобы им передали четырех человек, подозреваемых в похищении ребенка-альбиноса и убийстве матери ребенка.

Президент Малагасийской республики Андри Рахоэлина выразил свои соболезнования и заявил, что будет начато расследование инцидента.

Полиция заявила, что офицеры сделали “все, чтобы избежать конфронтации или насилия”, сначала применив слезоточивый газ, чтобы попытаться разогнать толпу.

Начальник полиции сказал, что некоторые из группы были вооружены “ножами с длинным лезвием и палками”, а другие бросали камни в полицейских.