Китай предъявил обвинения десяткам людей после нападения на женщин, которое потрясло нацию
Китай предъявил обвинения десяткам людей, в том числе сотрудникам полиции, после того, как жестокое нападение на посетительниц ресторана вновь вызвало дебаты о гендерном неравенстве во второй по величине экономике мира.
Группе из 28 человек грозит судебное преследование, говорится в заявлении официальных лиц северной провинции Хэбэй в понедельник. Обвинения включали прямую причастность к нападению в Таншане в июне и другие, связанные с преступной деятельностью, такой как управление казино и ограбление, начиная с 2012 года.
Восемь сотрудников полиции также были задержаны по обвинению в том, что они обеспечивали защиту преступной деятельности людей, совершивших нападение, а также брали взятки, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по борьбе со взяточничеством в Хэбэе.
Люди по всему Китаю были возмущены в июне, когда в Интернете появились видеоролики, на которых мужчины избивают посетительниц ресторана барбекю, а одну женщину выволокли за волосы на улицу, а затем избили. Впоследствии девять подозреваемых были арестованы, и правительство Таншаня пообещало “сурово наказать” всех причастных к этому.
Опубликовано: Силивончик Алина
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