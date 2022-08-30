Китай предъявил обвинения десяткам людей после нападения на женщин, которое потрясло нацию

Китай предъявил обвинения десяткам людей, в том числе сотрудникам полиции, после того, как жестокое нападение на посетительниц ресторана вновь вызвало дебаты о гендерном неравенстве во второй по величине экономике мира.

Группе из 28 человек грозит судебное преследование, говорится в заявлении официальных лиц северной провинции Хэбэй в понедельник. Обвинения включали прямую причастность к нападению в Таншане в июне и другие, связанные с преступной деятельностью, такой как управление казино и ограбление, начиная с 2012 года.

Восемь сотрудников полиции также были задержаны по обвинению в том, что они обеспечивали защиту преступной деятельности людей, совершивших нападение, а также брали взятки, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по борьбе со взяточничеством в Хэбэе.

Люди по всему Китаю были возмущены в июне, когда в Интернете появились видеоролики, на которых мужчины избивают посетительниц ресторана барбекю, а одну женщину выволокли за волосы на улицу, а затем избили. Впоследствии девять подозреваемых были арестованы, и правительство Таншаня пообещало “сурово наказать” всех причастных к этому.