Жена рэпера Гуфа Юля Королева, рассказала, как они назвали дочь
Жена популярного российского рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) рассказала, как они окрестили свою дочь.
«Как Тина Канделаки! Мне безумно нравится это имя, оно и русское, и европейское. Это огромное счастье и подарок судьбы. Ребенка мы хотели оба, и планировали его. Сначала ничего не получалось, и когда мы уже отпустили ситуацию, оно само и произошло», — призналась модель.
Маленькой Тине уже девять месяцев. А вот сына Алексея от первого брака зовут Сэм.
Опубликовано: Тарас Медведев
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