Жена рэпера Гуфа Юля Королева, рассказала, как они назвали дочь

Жена популярного российского рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) рассказала, как они окрестили свою дочь.

 «Как Тина Канделаки! Мне безумно нравится это имя, оно и русское, и европейское. Это огромное счастье и подарок судьбы. Ребенка мы хотели оба, и планировали его. Сначала ничего не получалось, и когда мы уже отпустили ситуацию, оно само и произошло», — призналась модель.

Маленькой Тине уже девять месяцев. А вот сына Алексея от первого брака зовут Сэм.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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